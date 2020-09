Papa viajará a Assis, no centro da Itália, para assinar nova encíclica

O Vaticano anunciou neste sábado (5) que o Papa Francisco vai viajar a Assis, no centro da Itália, no dia 3 de outubro para assinar uma nova encíclica sobre a fraternidade e a amizade social, embora não tenha especificado quando o documento será publicado.

"No sábado, 3 de outubro, o Santo Padre Francisco viajará a Assis à tarde para assinar a nova encíclica 'Todos Irmãos' sobre a fraternidade e a amizade social", afirma um comunicado do Vaticano.

O papa argentino vai celebrar uma missa no túmulo de São Francisco de Assis e em seguida assinará o texto. "O Santo Padre deseja que a visita seja privada, sem a participação dos fiéis, devido à situação de saúde pública", diz a nota em referência à pandemia de covid-19.

Na quarta-feira, Francisco parou de transmitir ao vivo suas audiências gerais e as retomou na presença dos fiéis, embora com um número limitado de 500 participantes reunidos no Pátio São Dâmaso, em vez da grande Praça de São Pedro.