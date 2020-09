Vacina da Sanofi e GSK contra covid-19 vai custar menos de 10 euros

O custo da futura vacina que está em desenvolvimento pelo laboratório francês Sanofi e o britânico GSK contra a covid-19 será de menos de 10 euros (11,8 dólares), embora não esteja ainda totalmente definido, afirmou neste sábado (5) o presidente da Sanofi.

Em declarações à rádio France Inter, Olivier Bogillot disse que apesar de "todos os custos de produção ainda estarem sendo medidos", o custo da dose da vacina "será inferior a 10 euros". O presidente da farmacêutica comemorou a "divisão dos riscos com os Estados", o que permite os preços "mais baixos possíveis".

"Os franceses e europeus terão a vacina da Sanofi ao mesmo tempo que os pacientes americanos", garantiu. Os Estados Unidos terão 100 milhões de doses, os europeus cerca de 300 milhões e o Reino Unido, 60 milhões, segundo os acordos assinados neste verão, explicou Bogillot.

A Sanofi e a GSK começaram os testes clínicos em humanos de uma potencial vacina contra a covid-19 após "promissores" testes preliminares, de acordo com comunicado emitido pela empresa francesa esta semana.

O lançamento desses ensaios clínicos de fase 1 e 2 "é uma etapa importante e mais um passo em direção ao desenvolvimento de uma vacina em potencial para nos ajudar a derrotar a covid-19", disse Thomas Triomphe, vice-presidente executivo da Sanofi Pasteur, citado na nota.

"Estamos aguardando ansiosamente os resultados deste estudo, que se positivo nos permitirá passar para a fase 3 (a última antes da possibilidade de comercialização) antes do final do ano", acrescentou Roger Connor, presidente da GSK Vacinas no comunicado.

As duas empresas esperam apresentar "um pedido de homologação no primeiro semestre de 2021 e aumentar sua capacidade de produção para poder fabricar até um bilhão de doses em 2021". "A Sanofi e a GSK estão empenhadas em disponibilizar esta vacina para todos", afirmaram.