Homem apontado como autor de ataque ao Porta dos Fundos é preso na Rússia

A Interpol prendeu nesta sexta-feira (4) na Rússia Eduardo Fauzi Richard Cerquise, apontado como o autor do ataque à sede da produtora Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, após a estreia de uma sátira que retrata Jesus como homossexual em dezembro, informou a polícia brasileira.

Fauzi, de 41 anos, foi "capturado em cumprimento à ordem de prisão expedida pela Justiça brasileira", informou a Polícia Civil do Rio em nota, sem especificar a cidade russa onde a operação foi realizada.

A investigação concluiu que Fauzi foi uma das cinco pessoas que no dia 24 de dezembro de 2019 arremessou coquetéis molotov contra a sede do Porta dos Fundos, popular produtora carioca que divulga a maior parte de suas criações no YouTube e nas redes sociais.

O ataque ocorreu três semanas após a estreia do programa habitual de Natal do Porta dos Fundos, lançado pela Netflix com o título "A Primeira Tentação de Cristo".

Ao retratar Jesus como homossexual, o programa gerou indignação entre os setores mais conservadores do país, de maioria católica com crescente influência das igrejas evangélicas.

Um juiz chegou a ordenar que o programa fosse retirado do ar, mas a Suprema Corte anulou a decisão.

Ao saber da notícia, o Porta dos Fundos afirmou esperar que a prisão possibilite "acelerar a identificação e a punição dos outros quatro procurados pelo ataque à sede do grupo. Acabar com a impunidade é extremamente necessário para a construção de uma sociedade mais justa", afirmou a produtora em nota.

De forma bem humorada, o Porta dos Fundos, canal fundado em 2012, ganhou o Emmy Award Internacional no ano passado na categoria Comédia do Especial de Natal 2018, também disponível no Netflix.

Fauzi viajou para a Rússia no dia 29 de dezembro e seu nome foi objeto de um mandado de prisão, lembrou a Polícia Civil do Rio. Um possível pedido de extradição deve ser expedido pelo Ministério da Justiça.