Polícia mata suspeito de assassinar militante de extrema direita em Portland

A polícia matou na noite de quinta-feira (3) um militante de extrema esquerda suspeito do assassinato de um homem de extrema direita durante as manifestações de Portland.

Aaron Danielson, de 39 anos, partidário de um grupo de extrema direita chamado Patriot Prayer, foi assassinado no fim de semana passado na maior cidade do Oregon em meio a confrontos com manifestantes do movimento Black Lives Matter.

O suspeito do assassinato, Michael Reinoehl, 48, foi morto na quinta-feira à noite no estado vizinho de Washington quando a polícia tentou prendê-lo.

Reinoehl, um ex-esquiador profissional, estava ativamente envolvido nos protestos noturnos em Portland, de acordo com suas redes sociais.

O suspeito, cujos movimentos estavam sendo monitorados, saiu de seu apartamento e, quando se aproximou de seu carro, os policiais tentaram prendê-lo, relatou o tenente Ray Brady.

O homem parecia estar armado e tentou fugir, segundo policiais locais. Quatro policiais atiraram nele várias vezes.

- "Eu não tive escolha" -

Antes de morrer, em entrevista à Vice News, ele pareceu reconhecer o assassinato de Danielson, afirmando que na noite da tragédia ele acabou com um amigo em um confronto com um homem que afirmava ter uma faca.

"Se eu tivesse dado um passo à frente, teria recebido spray de pimenta ou uma facada", disse Reinoehl à Vice.

"Estou certo de que não ataquei ninguém inocente", acrescentou, garantindo que disparou a pistola em legítima defesa.

"Muitos advogados sugerem que eu não diga nada, mas acho importante que o mundo saiba pelo menos um pouco do que realmente está acontecendo", disse. "Eu não tive escolha. Quer dizer, eu tinha a opção de sentar e assistir eles matando um amigo meu negro. Mas eu não faria isso", disse.

No entanto, um dos amigos de Danielson, Chandler Pappas, que estava com ele quando ele morreu, insistiu que ele foi baleado e morto porque era um apoiador do Patriot Prayer e estava usando um boné com o logotipo do grupo.

"Ele era um homem bom e eles o mataram sem sentido, pela única razão de acreditarem em algo diferente", disse a seus apoiadores durante uma manifestação no domingo. "Ele era um cristão. Ele era um conservador".

As circunstâncias exatas de sua morte nunca serão conhecidas, mas o vídeo do tiroteio mostra Danielson e seu agressor em uma rua escura. Três tiros soam e Danielson aparece no chão enquanto Pappas bate no seu rosto tentando reanimá-lo.

- "Homem piedoso -

Por 100 dias, a cidade de Portland foi palco de manifestações contra o racismo e a brutalidade policial. Muitas vezes, esses protestos terminam em confrontos com as forças de segurança.

Reinoehl, que nas redes sociais se definia como "antifascista" foi visto na véspera do tiroteio em uma manifestação perto da casa do prefeito de Portland com sua filha de 11 anos carregando um taco de beisebol.

Ele também recebeu uma intimação judicial em julho por porte de arma carregada em local público.

Em junho, foi preso por dirigir sob o efeito do álcool.

Danielson - que o presidente Donald Trump descreveu como um "homem piedoso" - percorria Portland com um patinete elétrico todas as noites desde que os protestos começaram para registrar os distúrbios em seu telefone e enviá-los para um canal do YouTube.