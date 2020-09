Petróleo atinge patamar mais baixo em dois meses

Os preços do petróleo caíram para mínimos não vistos desde o início de julho na sexta-feira, em um mercado deprimido pelas perspectivas de demanda.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro caiu 3,20%, a 42,66 dólares. Em Nova York, o barril de WTI para entrega em outubro caiu 3,8%, a 39,77 dólares, abaixo de 40 dólares pela primeira vez em mais de um mês.

"A queda das ações em Wall Street teve influência no mercado, mas o cerne da história é que os investidores continuam preocupados com a lentidão da retomada da demanda, o que implica que as ações continuem abundantes", explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Na sexta-feira, a Bolsa de Valores de Nova York registrou seu segundo dia consecutivo no vermelho.

Há semanas, os investidores oscilam entre o otimismo de uma recuperação econômica após a crise da COVID-19 e o medo de um contágio maior em alguns países.