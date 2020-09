Dois passageiros são multados em 1.000 dólares no Canadá por não usarem máscara em um avião

Dois passageiros foram multados em 1.000 dólares cada um, no Canadá, por se recusarem a usar uma máscara em voos comerciais para a prevenção do coronavírus, anunciou o Ministério dos Transportes nesta sexta-feira (4).

Essas são as primeiras multas registradas no Canadá desde a adoção de um decreto que obriga o uso de máscaras nos aviões, exceto para comer, beber ou tomar um medicamento, segundo um comunicado do ministério.

Os dois incidentes que motivaram as multas foram nos meses de junho e julho em voos internos da companhia WestJet, um entre Calgary (oeste) e Waterloo (leste), e outro entre Vancouver (oeste) e Calgary.

"Em ambos os casos, os tripulantes (...) pediram diversas vezes que as pessoas pusessem as máscaras durante os voos e, em ambos os casos, as pessoas se negaram", explicou o ministério.