O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que testou positivo recentemente para o novo coronavírus e apresentou alguns sintomas, foi internado em um hospital de Milão na quinta-feira à noite "por precaução", uma nova batalha para o "Cavaliere", que teve diversos problemas de saúde nos últimos anos.

Berlusconi, que completará 84 anos no fim do mês, continua muito popular na Itália, apesar dos escândalos, do estilo de vida de ostentação e dos problemas com a justiça. Sua hospitalização dominava a imprensa italiana nesta sexta-feira.

"Berlusconi foi hospitalizado por precaução no hospital San Raffaele de Milão depois de apresentar alguns sintomas. O quadro clínico não representa preocupação", afirma um breve comunicado.

De acordo com a agência AGI, Silvio Berlusconi foi hospitalizado no quarto que costuma ocupar quando vai a este hospital, o que a agência interpreta uma situação não preocupante, pois em caso contrário ele estaria no CTI.

Licia Ronzulli, senadora do 'Forza Italia', partido de Silvio Berlusconi, afirmou nesta sexta-feira a uma emissora de de rádio que 'Il Cavaliere', como é conhecido na Itália, "passou a noite no hospital para controlar a situação, mas está tudo bem".

Silvio Berlusconi anunciou na quarta-feira à noite que testou positivo para o coronavírus, assim como dois de seus filhos, Barbara, de 36 anos e Luigi, 31, assim como sua namorada Marta Fascina.

"Continuo a batalha", declarou Berlusconi após o anúncio. Ele garantiu que participará na campanha eleitoral com "entrevistas em canais de televisão e jornais".

Dentro de duas semanas a Itália organizará eleições regionais, assim como um referendo sobre a redução do número de parlamentares.

- "Quatro vezes 20 anos" -

Berlusconi, eleito deputado europeu em 2019, participou por telefone na quinta-feira à noite em uma reunião de seu partido.

"Não estou com febre, não sinto dores e quero tranquilizá-los. Estou bastante bem, vou continuar trabalhando", afirmou, algumas horas antes da internação.

O fundador dos grupos Finivest e Mediaset, um dos homens mais ricos da Itália, testou positivo para covid-19 ao retornar a Milão depois das férias em sua mansão da Sardenha.

Durante sua estadia nesta ilha mediterrânea, Berlusconi teve contato com pessoas infectadas com o novo coronavírus, incluindo Flavio Briatore, proprietário do Billionaire", um estabelecimento VIP na Costa Esmeralda, o paraíso dos milionários na Sardenha.

Berlusconi entra para a lista de personalidades infectadas pelo coronavírus, que inclui o jogador Neymar, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o ator Tom Hanks, entre outros.

Para o político italiano, a internação representa mais um retorno ao hospital San Raffaele, onde Berlusconi é atendido há vários anos. Um dos diretores do local, Alberto Zangrillo, que comanda o departamento de anestesia e reanimação, é seu médico particular.

Em 2019, o empresário foi operado de uma obstrução intestinal neste hospital, onde também foi submetido a uma cirurgia de coração aberto em junho de 2016. Ele também passou por intervenções menores.

Silvio Berlusconi, conhecido por sua inclinação pelas mulheres jovens - sua atual companheira tem 53 anos a menos que ele - sempre citou a vitalidade como argumento político.

"Nós, de 1936, somos jovens, fortes e tenazes. Embora a idade avance, não recuamos diante das responsabilidades a que fomos chamados e que a vida continua impondo (...). No fundo, na realidade não temos 80 anos, e sim quatro vezes 20 anos", afirmou em 2016 ao enviar uma felicitação de aniversário ao papa Francisco.

Apesar dos escândalos e dos processos judiciais que enfrenta, a voz Berlusconi ainda têm peso para milhões de italianos, para os quais representa uma idade de ouro da economia do país, afetada nos últimos anos pelas crises financeiras e o endividamento do Estado.