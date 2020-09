Diego Costa e Santiago testam positivo para covid-19

O atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa e o lateral colombiano Santiago Arias testaram positivo para covid-19, informou nesta quinta-feira o Atlético de Madri, clube dos jogadores.

Antes do retorno aos treinos na sexta-feira, todo o time principal da equipe espanhola foi submetida ao teste de PCR para detecção do novo coronavírus, exceto "Diego Costa e Santiago Arias, que realizaram teste de PCR por conta própria com resultado positivo durante seu período de férias fora de Madri", informou a direção do clube.

"Ambos casos são assintomáticos, estão em quarentena e cumprindo os protocolos das autoridades sanitárias correspondentes e da LaLiga (entidade que organiza o Campeonato Espanhol). Por este motivo, ambos jogadores não serão incorporados no início da pré-temporada, marcada para amanhã, 4 de setembro, na Cidade Desportiva de Wanda de Majadahonda , até que cumpram a quarentena pertinente", acrescentou o comunicado.

Diego Costa, de 31 anos, tem 24 convocações com a seleção da Espanha, enquanto Santiago Arias, de 28 anos, foi chamado 53 vezes para defender a Colômbia.