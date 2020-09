Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power - líder mundial em geração de energia e armazenamento de energia de curta e longa duração - acelera o caminho para a geração de energia 100% livre de carbono ao lançar os primeiros pacotes padrão do mundo para integração de hidrogênio verde. Espera-se que a capacidade renovável intermitente quase quadruplique até 2050* e a recente escassez de energia na Califórnia e em outros lugares aumentou as preocupações do setor, de que o equilíbrio e o armazenamento de energia são componentes essenciais para operar com sucesso uma rede elétrica de baixo carbono. Os pacotes padrão da Mitsubishi Power eliminam a complexidade que geradores de energia e operadores de rede encontram ao integrar energia renovável, turbinas a gás, hidrogênio verde e outras tecnologias de armazenamento de energia. Além de dois projetos de hidrogênio anunciados anteriormente, a Mitsubishi Power foi selecionada como integradora de armazenamento de hidrogênio verde para três projetos, totalizando mais de US$ 3 bilhões, usando seus novos pacotes padrão.

As soluções integradas de hidrogênio verde da Mitsubishi Power são os pacotes Hydaptive? e Hystore?. O pacote Hydaptive? fornece flexibilidade de energia renovável, agindo como recurso de equilíbrio de energia quase instantâneo que aumenta em muito a capacidade de uma usina de ciclo simples ou combinado de aumentar e diminuir a produção para prestar serviços de balanceamento de rede. Ele integra uma usina de turbina a gás movida a hidrogênio e gás natural com eletrólise para produzir hidrogênio verde, usando energia 100% renovável e armazenamento no local de hidrogênio verde. O software e os controles TOMONI?, com patente pendente, permitem uma resposta rápida à carga ao integrar as operações das turbinas a gás e as instalações de eletrólise. O pacote está disponível para novas usinas de turbina a gás ou como retrofit para usinas existentes, melhorando a flexibilidade e ampliando a vida útil dos ativos.

O pacote Hystore? combina o pacote Hydaptive? com acesso a infraestrutura de armazenamento e produção de hidrogênio fora do local em grande escala, permitindo o armazenamento de energia renovável em grande escala que muda a energia renovável variável ao longo do tempo, de horas para estações, e fornece energia livre de carbono confiável e efetiva em custo quando a rede mais precisa.

Com esses pacotes, a Mitsubishi Power otimiza perfeitamente a integração entre energias renováveis, armazenamento de energia e turbinas a gás, que trabalham juntos para criar e incorporar hidrogênio verde - a chave para alcançar emissões zero de carbono. O sistema de armazenamento de energia de hidrogênio verde inclui três elementos principais. Primeiro, as usinas de eletrólise convertem o excesso de energia renovável em hidrogênio. Em seguida, os meios de armazenamento, como cavernas de sal, oleodutos ou reservatórios acima do solo, armazenam esse "hidrogênio verde" de horas a temporadas, dependendo das necessidades da rede. Finalmente, as usinas de turbina a gás de ciclo simples ou combinado, habilitadas com hidrogênio, convertem o hidrogênio verde em eletricidade despachável centralizada. Juntos, este sistema de armazenamento permite um maior equilíbrio de energia renovável e prepara melhor os estados e serviços públicos para alcançar, de forma confiável e econômica, suas metas climáticas.

Os projetos de hidrogênio verde anunciados anteriormente pela Mitsubishi Power em Delta, Utah, são a inspiração para o pacote Hystore?. São os projetos de Armazenamento de Energia Limpa Avançada e de Energia Intermountain de US$ 1,9 bilhão. Hoje, a Mitsubishi Power está anunciando três novos projetos, com investimentos totalizando mais de $3 bilhões, que podem usar o pacote Hydaptive? para ajudar a converter unidades ao longo do tempo de gás natural para armazenamento de energia de hidrogênio. Cada um desses projetos inclui ilhas de energia de turbinas a gás JAC, que podem, inicialmente, operar com hidrogênio 30% verde, com capacidade futura de operar com hidrogênio 100% verde.

O primeiro projeto está na Danskammer Energy, LLC em Newburgh, Nova York, com capacidade de 600 MW. O CEO da Danskammer, William Reid, disse: "Estamos empenhados em ajudar Nova York a cumprir suas metas climáticas. Selecionamos o produto da Mitsubishi Power porque ele prepararia nossa instalação para ser um gerador de energia com carbono zero baseado em hidrogênio. Em parceria com a Mitsubishi Power para tecnologias integradas de geração e armazenamento de hidrogênio verde, esperamos liderar o desenvolvimento de infraestrutura de armazenamento de energia de curta e longa duração no estado de Nova York".

O segundo projeto está sendo desenvolvido pela Balico, LLC na Virgínia. O CEO da Balico, Irfan K. Ali, disse: "O Projeto de Energia Chickahominy, de 1.600 megawatts totalmente permitidos, da Balico está pronto para fornecer ao crítico mercado Dominion Zone PJM e da Virgínia a tecnologia de turbina a gás mais eficiente e confiável do mundo. Estamos entusiasmados com a perspectiva de ainda mais melhorias ambientais, incorporando as tecnologias inovadoras baseadas em hidrogênio renovável da Mitsubishi Power".

A EmberClear escolheu o pacote da Mitsubishi Power para seu projeto Harrison Power, de 1.084 MW, em Cadiz, Ohio. O presidente e CEO da EmberClear, Raj Suri, disse: "Esperamos ansiosos a flexibilidade que as tecnologias de energia da Mitsubishi fornecerão, à medida que aumentamos a integração com o hidrogênio verde. Esperamos que esta planta seja o primeiro projeto com capacidade de hidrogênio a alcançar operação comercial ao leste do Rio Mississippi. Também planejamos usar a Mitsubishi Power para integrar hidrogênio verde em nosso projeto ao leste da Pensilvânia, que está nos estágios iniciais de desenvolvimento".

A abordagem de pacote da Mitsubishi Power inclui tecnologia, serviços e pacote financeiro, o que garante previsibilidade técnica e comercial e fornece aos clientes a confiança de que as soluções integradas irão operar com segurança, confiabilidade e economia por décadas.

Paul Browning, presidente e CEO da Mitsubishi Power Americas, disse: "Anunciamos anteriormente dois projetos de hidrogênio verde em Delta, Utah, que foram a inspiração para o pacote Hystore?, que fornece armazenamento massivo de longa duração de energia renovável. Estamos agora anunciando três projetos adicionais que utilizarão o pacote Hydaptive? para fornecer flexibilidade muito melhor à usina de energia e torná-la 'pronta para hidrogênio', conforme a infraestrutura de hidrogênio amadurece e os requisitos de armazenamento renovável aumentam. Esses pacotes padrão oferecem uma solução total para nossos clientes, que buscam integrar geração com armazenamento de energia. Com esses e outros projetos que virão, criaremos um verdadeiro caminho para a rede de energia zero carbono do futuro. Junto com os nossos clientes estamos criando uma "Change in Power (Mudança na Energia)".

* Com base no relatório anual Energy Outlook 2020 da U.S. Energy Information Administration.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.000 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão focados em capacitar os clientes a combater de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana nas Américas do Sul e do Norte. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás natural, vapor, aero-derivadas, geotérmica, tecnologias renováveis distribuídas, controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde e sistemas de armazenamento de energia da bateria. A Mitsubishi Power também oferece soluções digitais, que permitem operações autônomas e manutenção dos ativos de energia. A Mitsubishi Power é parte da Mitsubishi Power, Ltd., uma subsidiária integral da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é um dos fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para obter mais informações, visite o website Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

