Chefe da saúde pública do Canadá recomenda sexo com máscara e sem beijo

A chefe do Departamento de Saúde Pública do, Theresa Tam, pediu, nesta quarta-feira (2), que os casais usemdurante as relações sexuais para evitar a propagação do novo coronavírus.

"Opode ser complicado na era da, especialmente para aqueles sem um parceiro íntimo em sua casa ou cujo parceiro sexual está sob maior risco de COVID-19", disse Tam em um comunicado. "A atividade sexual de menor risco durante a pandemia envolve você mesmo sozinho", acrescentou.

Aqueles que fizerem sexo com um parceiro de risco ou de fora de sua casa, porém, devem "deixar de beijar e evitar contato face a face ou proximidade e considerar usar uma máscara que cubra o nariz e a boca".

Tam também recomendou que as pessoas limitem o consumo de álcool e "outras substâncias para que você e seu(s) parceiro(s) possam tomar decisões seguras".

A médica observou que há uma "probabilidade muito baixa" de transmissão do novo coronavírus por meio do sêmen ou de fluidos vaginais, mas ainda pediu o uso de preservativo.



O número de casos confirmados de COVID-19 no Canadá aumentou na quarta-feira para 129.705, incluindo 9.171 mortes. Quase 90% das pessoas que adoeceram se recuperaram.