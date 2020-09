Pelo menos 55 feridos e 95 presos em manifestações na Bulgária

Pelo menos 55 pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira (2) durante uma manifestação realizada em Sófia contra o primeiro-ministro, Boiko Borissov, que conseguiu no Parlamento o aval para redigir uma polêmica nova Constituição.

Após um dia de tensões, os confrontos se intensificaram na capital búlgara à noite, com manifestantes atirando pedras e garrafas contra a polícia, que protegia a sede do governo e do Parlamento.

Os agentes de ordem responderam com gás de pimenta e granadas antidistúrbios.

Um total de 55 pessoas, incluindo 37 policiais, manifestantes e jornalistas foram levados ao hospital. A maioria estava intoxicada, segundo as autoridades sanitárias.

Os protestos também resultaram nas detenções de 95 manifestantes, a maioria durante confrontos à noite, declarou uma autoridade policial.

A ONG Comitê Helsinque denunciou "um uso desproporcional de força" por parte das autoridades, o que foi rejeitado pelo chefe da polícia de Sófia, Georgy Hadzhiev.

Diante do Parlamento, milhares de manifestantes gritavam "Demissão!" e "Máfia!" contra Borissov. Outros atiravam objetos contra as forças de ordem.

Trata-se do primeiro dia de violência desde que os os protestos diários contra a corrupção começaram, em julho.

Manifestantes de todas as tendências políticas pedem a demissão do governo do procurador-geral, Ivan Guechev, acusados de "ligação com a oligarquia".

Borissov, no poder desde 2009, não considera entregar o cargo. Seu partido, o Gerb, obteve nesta quarta-feira o aval legislativo para iniciar conversas sobre a elaboração de uma nova Constituição, o que deve demorar entre dois a cinco meses.

De acordo com observadores, a proposta do Executivo tem como objetivo manter os conservadores e seus aliados nacionalistas no poder até o fim de seu mandato, em março de 2021.

O partido da minoria turca MDL e a oposição socialista são contra o projeto, que para eles é uma tentativa do governo de limitar os poderes do presidente da República.