América registra o maior número de profissionais da saúde com covid-19 no mundo, diz Opas

O continente americano registra o maior número de profissionais da saúde infectados com covid-19 no mundo, apesar de esses profissionais representarem "uma pequena fração" da população, disse nesta quarta-feira (2) a diretora da Organização Panamericana da Saúde (Opas).

"Nossos dados mostram que quase 570.000 profissionais da saúde em toda a nossa região adoeceram e mais de 2.500 morreram pelo vírus. Segundo esses dados, temos até o momento o maior número de profissionais da saúde infectados no mundo", destacou Carissa Etienne, durante uma videoconferência de imprensa.

Ela disse também que, apesar das "tendências esperançosas" na região, "o custo humano desta pandemia continua sendo inaceitavelmente alto, com quase 4.000 mortes por dia em nossa região" e "nenhum outro grupo tem sentido isso mais agudamente" do que aqueles que compõem a força de trabalho da saúde.

Etienne notou que após "meses de propagação implacável, os casos estão se estabilizando nos Estados Unidos e Brasil", os países mais afetados da região.

No entanto, alertou que ambos continuam registrando a maioria dos novos casos de covid-19 em nível mundial, "um claro sinal de que a transmissão ainda está ativa".

Etienne destacou que as mulheres, maioria entre a equipe de saúde da região das Américas, também são as mais afetadas, representando quase três quartos dos trabalhadores de saúde diagnosticados com covid-19.

Nos Estados Unidos e México, dois dos países mais afetados pela pandemia, os funcionários da saúde infectados equivalem a um em cada sete casos.

"De fato, Estados Unidos e México representam quase 85% de todas as mortes por covid entre os profissionais da saúde em nossa região", completou Etienne.

Nesta quarta-feira às 08h00 de Brasília e desde o início da pandemia em dezembro, América Latina e Caribe somam 280.367 mortos (7.437.660 casos) e Estados Unidos e Canadá, 193.854 (6.205.463), segundo uma contagem da AFP com base em fontes oficiais.