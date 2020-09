Mais de 600 alunos de escola corânica na Indonésia infectados com coronavírus

Mais de 600 alunos de uma escola corânica na Indonésia deram positivo para a covid-19, disse um funcionário do Ministério da Saúde, confirmando uma nova grande fonte de contágio no país.

O internato Darussalam Blokagung, localizado no departamento de Banyuwangi (no leste da ilha de Java), colocou em quarentena seus quase 6.000 estudantes depois de detectar pelo menos 664 positivos.

A maioria dos alunos apresenta sintomas leves ou são assintomáticos.

"Todas as atividades foram paralisadas. As orações coletivas foram suspensas temporariamente e todos os estudantes devem permanecer em seus quartos", disse na terça-feira Benget Saragih, porta-voz do Ministério da Saúde.

Uma campanha de testes começou a ser feita em meados de agosto neste internato depois que alguns alunos apresentaram sintomas da doença, afirmou a escola.

A polícia local e o exército bloquearam todos os acessos às instalações durante o período de isolamento dos jovens.

A Indonésia, país com a maior população muçulmana do mundo, possui milhares de escolas com internato.

Em julho, uma academia militar constatou quase 1.300 casos do coronavírus.

O país registrou outros surtos menores desde que algumas escolas reabriram em julho, após meses fechadas. Mas o balanço da covid-19 não para de bater novos recordes no arquipélago.

Nesta quarta-feira, foram constatados mais de 3.000 novos casos no país, o que aumenta o total para mais de 180.000, com 7.616 mortes.

No entanto, cientistas presumem que essas estatísticas oficiais estão provavelmente muito subestimadas, já que a taxa de testes realizados no país é uma das mais baixas do mundo.