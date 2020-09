Ex-presidente do Equador considera 'gravíssimo' que CNE rejeite sua candidatura a vice

O ex-presidente equatoriano Rafael Correa (2007-2017), que vive na Bélgica e enfrenta processos judiciais com mandados de prisão, denunciou nesta quarta-feira (2) que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) de seu país pretende rejeitar sua candidatura à vice-presidência.

"Negar a aceitação da candidatura virtual e com assinatura eletrônica, como o CNE tenta fazer, é GRAVÍSSIMO", disse Correa em sua conta no Twitter.

Após comícios internos partidários que terminaram em 23 de agosto e que geraram cerca de 20 chapas para presidente e vice para as eleições gerais de fevereiro no país, os candidatos devem ratificar sua nomeação "pessoalmente" na sede do CNE em Quito até esta quarta-feira, de acordo com a entidade.

Correa, companheiro de chapa do jovem economista Andrés Arauz por uma coalizão de esquerda, ratificou "pessoalmente" sua candidatura à vice-presidência por intermédio de sua irmã Pierina, que o representa legalmente.

O ex-presidente também o fez virtualmente e enviou, segundo disse, a aceitação à nomeação com assinatura eletrônica em um e-mail simultâneo ao ato.

"Até os julgamentos criminais têm sido virtuais", devido à pandemia de coronavírus, mesmo que o Código Penal "exija textualmente a PRESENÇA de advogados e acusados", acrescentou o ex-presidente.

Depois de Correa submeter sua candidatura ao CNE, o organismo indicou na terça-feira, pelo Twitter, que 15 "pré-candidatos" à presidência e 14 à vice "cumpriram a disposição regulamentar vigente desde 2012 de aceitar sua pré-candidatura presencial e pessoalmente".

Nessa lista, consta apenas o candidato à presidência junto com Correa, que o fez pessoalmente, pelo Partido Centro Democrático que nomeou a chapa Arauz-Correa.

O órgão eleitoral acrescentou que, nesta quarta-feira, "vence o prazo para que cumpram a aceitação".

O caso pode escalar para o Tribunal Contencioso Eleitoral.