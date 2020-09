Comunicado do Business Wire :RLS

RLS (USA) Inc., (Radioisotope Life Sciences) adquiriu a rede de radiofarmácia dos EUA da General Electric (GE) , tornando-se a maior empresa focada em imagiologia molecular pura dos Estados Unidos. Capitor, (www.capitor.co) uma empresa boutique de aconselhamento financeiro global, estruturou e trouxe a transação para investidores, desempenhando um papel fundamental na negociação de longo prazo e colaboração entre as partes. Os termos financeiros não foram revelados.

As radiofarmácias continuarão a fornecer os produtos de imagiologia molecular para a GE Healthcare, com a RLS alavacando um contrato de parceria de distribuição de 10 anos. A atual rede de radiofarmácias de propriedade privada inclui uma propriedade minoritária pela Perceptive Advisors, uma empresa de investimento especializada em cuidados da saúde de US$7 bilhões com sede em New York.

A equipe executiva da RLS é composta pelo diretor executivo Werner Gruner, o diretor de Investimentos, Jaco van Niekerk e o diretor de Operações, Shane Cobb. O senhor Gruner, que trabalhou como executivo em diversas funções no setor financeiro internacional, incluindo a fundação da Capitor, comenta que "eu estava intrigado e entusiasmado com as possibilidades dessa aquisição do setor de cuidados da saúde, além dos aspectos financeiros da transação. Eu passei a minha carreira oferecendo serviços de aconselhamento em investimentos de alto padrão para clientes globais e sempre acreditei que clientes, não importa o setor, não somente merecem, mas têm o direito de exigir serviços personalizados, oportunos e de alta qualidade", acrescentado, "essa é a razão pela qual nos focamos no serviço, qualidade e tecnologia disruptiva como fatores-chave em nossa estratégia de investimentos".

A rede de radiofarmácias inclui 31 farmácias em 18 estados, incluindo seus escritórios atuais em Tampa, Flória. Sob a direção do Sr. van Niekerk, a RLS pretende investir US$2 bilhões ao longo da próxima década na expansão no setor de farmácias, enquanto investe continuamente em avanços tecnológicos e científicos de ponta. "Investimos esforços consideráveis para garantir uma transição completa, precisamente por causa da nossa filosofia voltada ao serviço, incluindo a retenção da equipe executiva principal como, por exemplo, Shane Cobb que tem mais de 30 anos de experiência no setor", afirmou o Sr. van Niekerk, concluindo que a "RLS está comprometida em oferecer diagnóstico de qualidade e tratamento que salvam vidas aos pacientes em todo o país. Para esse fim, e em vista do que estamos descobrindo em relação aos efeitos de longo prazo em potencial dos danos aos órgãos causados pela COVID-19, instituímos uma força tarefa especial focada em acomodar o que poderia ser um surto na demanda por serviços de diagnósticos especializados".

Quase quinhentos ex-funcionários da GE em todo o país são agora parte da família RLS. Espera-se que a empresa realoque seus escritórios para a costa leste da Flórida em um futuro próximo e está em conversações com diversos conselhos de desenvolvimento econômico, bem como com as municipalidades.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200902005490/pt/

Amanda Penebaker 608-345-9420 amanda.penebaker@rls.bio https://rls.bio/

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.