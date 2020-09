Cúpula da ONU discutirá governança mundial pós-pandemia

O Níger, que exerce a presidência temporária do Conselho de Segurança da ONU, anunciou nesta terça-feira(01) que sediará uma videoconferência em 24 de setembro entre chefes de Estado para discutir o futuro da governança global após a pandemia de coronavírus.

A cúpula discutirá a "governança global pós-covid-19 em relação à manutenção da paz e segurança internacionais", disse o embaixador do Níger na ONU, Abdou Abarry, ao apresentar o programa do Conselho para o mês.

A sessão acontecerá durante a reunião anual dos líderes mundiais da Assembleia Geral da ONU, que será realizada este ano principalmente por videoconferência, devido à pandemia.

"Esta será uma oportunidade para nossos líderes manterem discussões políticas sobre a necessidade de adaptar o atual sistema internacional incorporado pelas Nações Unidas e pelo Conselho de Segurança para enfrentar com eficácia as ameaças tradicionais à segurança, como conflitos, mas também novas ameaças, como crime organizado e pandemias", argumentou Abarry.

O presidente nigeriano, Mahamadou Issoufou, irá presidir a cúpula, com a participação do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, e do presidente da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse o diplomata.

Questionado sobre a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, muitas vezes, opõe-se ao multilateralismo e à cooperação com organizações internacionais, o embaixador observou: "Esperamos a participação de todos os chefes de Estado, e todos receberão um convite do presidente do Níger".