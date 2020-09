Pompeo: devemos ver 'novidades na frente econômica' em relação à China

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou nesta terça-feira, 1º, que o governo do presidente Donald Trump deve apresentar "novidades na frente econômica" em relação à China. A declaração foi dada durante entrevista à emissora Fox Business, na qual Pompeo fez várias críticas ao país, acusando as políticas de Pequim de terem roubado milhões de empregos americanos nos últimos anos.



Questionado sobre uma possível analogia do quadro atual entre as potências e da Guerra Fria, Pompeo disse que isso "poderia ter alguma relevância", embora sejam contextos distintos. Segundo ele, a China "tem sentido a pressão" colocada pelo governo americano sobre ela.



Pompeo garantiu que Trump pretende reagir em todas as frentes em que se sente prejudicado, como o roubo de propriedade intelectual. Ele comentou que o governo está no momento de implementar sua estratégia" para a China, citando que a administração avalia, por exemplo, alternativas para restringir a entrada de estudantes chineses em solo americano.