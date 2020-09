Protestos em Los Angeles após morte de homem negro pela polícia

Ex-franquiados do McDonald's processam o grupo por discriminação racial

Ex-franquiados do McDonald's processam o grupo por discriminação racial

'Melania e Eu', um livro que alimenta as especulações sobre a primeira-dama americana

'Melania e Eu', um livro que alimenta as especulações sobre a primeira-dama americana

Criadores de 'Game of Thrones' e diretor de 'Star Wars' se unem em nova série da Netflix

Criadores de 'Game of Thrones' e diretor de 'Star Wars' se unem em nova série da Netflix

Caminhoneiros mantêm greve no Chile enquanto oposição pede seu fim ao governo

Caminhoneiros mantêm greve no Chile enquanto oposição pede seu fim ao governo