Caminhoneiros mantêm greve no Chile enquanto oposição pede seu fim ao governo

Grupos de caminhoneiros de carga completaram seu sexto dia de protestos e bloqueios de estradas no Chile nesta terça-feira (1º), em meio à pressão da oposição para que o governo adote medidas mais drásticas para evitar desabastecimentos.

Imagens de uma festa com dançarinas realizada em uma estrada por caminhoneiros sindicalizados durante o toque de recolher noturno levantaram críticas sobre a gestão do conflito pelo governo.

Os caminhoneiros protestam contra a insegurança principalmente na região de Araucanía, no sul do país, onde foram alvo de ataques incendiários em meio ao conflito entre indígenas mapuches, o governo e proprietários de terras.

O argumento do principal sindicato do transporte de cargas tem o apoio de porta-vozes do governo, mas uma parte da opinião pública considera que a atual administração alimentou o conflito.

O partido de oposição Democracia Cristã anunciou que se o governo não aplicar a chamada Lei de Segurança Interna do Estado aos caminhoneiros em 24 horas, apresentará uma ação constitucional contra o ministro do Interior e Segurança, Víctor Pérez.

"O governo tem 24 horas para resolver a questão da ordem pública em termos de pandemia. Atos que colocam em risco o abastecimento do país violam leis e a Constituição", disse Gabriel Silber, deputado do partido.

Silber referia-se ao fato de que as medidas ocorrem em meio a um estado nacional de exceção que está em vigor desde março devido à pandemia, que teve um forte impacto no Chile.

Mas o governo de centro-direita de Sebastián Piñera espera chegar em breve a um acordo com os caminhoneiros para suspender a greve, que já gerou atrasos em entregas e escassez em algumas cidades do sul do país.

Como resultado das mobilizações sociais de 18 de outubro de 2019, o governo chileno impulsionou uma lei que aumenta as sanções para quem interromper o funcionamento normal das ruas e rodovias, mas não a aplicou neste conflito.

"Não roubamos nenhum supermercado, não queimamos municípios, não queimamos igrejas, tratores, caminhões ou qualquer coisa. Esta é uma manifestação pacífica", disse José Villagrán, presidente do sindicato dos caminhoneiros do sul do Chile.