Comunicado do Business Wire :Internet Society Foundation

A Internet Society Foundation anunciou hoje um novo programa de bolsas apoiando pesquisas sobre o futuro e a sustentabilidade da Internet. Aberto a pesquisadores independentes e instituições de pesquisa em todo o mundo, bolsas de até US$ 200.000 serão concedidas para pesquisas com duração de até dois anos e com foco em: Tornar a Internet mais Ecológica e/ou A Economia da Internet. As futuras áreas temáticas a serem lançadas em 2021 incluem A Brecha Digital e Uma Internet Confiável.

"A pesquisa acadêmica desempenha um papel importante para garantir a sustentabilidade da Internet, aprofundando nossa compreensão dos benefícios e riscos da Internet e de seu valor geral à sociedade", disse Sarah Armstrong, Diretora Executiva da Internet Society Foundation. "Por meio destas bolsas, esperamos identificar e apoiar um grupo diversificado de pesquisadores, cujo trabalho irá gerar novas soluções para os desafios referentes à Internet."

O programa começará a aceitar declarações de interesse em 1º de setembro. Propostas completas serão aceitas em uma base contínua a partir de então. Estas bolsas se destinam a pesquisas aplicadas e abertas, que serão publicadas e disponibilizadas gratuitamente à comunidade científica. Grupos sub-representados no mundo da pesquisa são altamente encorajados a se inscrever.

Veja os detalhes das bolsas e o processo de inscrição.

Sobre a Internet Society Foundation:

A Internet Society Foundation foi criada em 2019 para apoiar a diferença positiva que a Internet pode fazer às pessoas em todos os lugares. Em parceria com outros agentes de transformação, a Fundação promove o desenvolvimento da Internet como um recurso para enriquecer a vida das pessoas e como uma força do bem na sociedade. Com foco em seis áreas de programas, a Fundação concede subsídios à Internet Society Chapters, bem como organizações sem fins lucrativos e pessoas dedicadas a fornecer acesso significativo a uma Internet aberta, conectada mundialmente, segura e confiável para todos.

