O Paquistão bloqueou nesta terça-feira o acesso ao Tinder e outros aplicativos de namoro para monitorar conteúdo que considera "imoral" e "indecente", poucos dias depois que os reguladores ameaçaram fechar o YouTube por motivos semelhantes.

A Autoridade de Telecomunicações do Paquistão (PTA) anunciou que está impedindo os usuários de acessar Tinder, Grindr, SayHi, Tagged e Skout, já que esses aplicativos de mídia social não conseguiram "moderar (...) seu conteúdo de acordo" com as leis do Paquistão.

Na semana passada, o PTA pediu ao YouTube para bloquear vídeos que considera "questionáveis".

O processo foi criticado por defensores dos direitos do consumidor, que temem a crescente censura e controle sobre a internet e a mídia no Paquistão.

O Paquistão, um país predominantemente muçulmano, impõe inúmeras restrições à liberdade de expressão, muitas vezes em nome do Islã ou da segurança nacional.