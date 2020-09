Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup escalonado do setor, anunciou hoje que foi indicada em quatro categorias para o Network Computing Awards 2020. A ExaGrid se tornou finalista em Produto do Ano para Central de Dados, Prêmio de Retorno sobre o Investimento, Produto de Hardware do Ano e Empresa do Ano. A Votação para determinar o vencedor em cada categoria está em curso agora e termina em 22 de setembro. Os vencedores dos prêmios deste ano serão anunciados em 2 de outubro de 2020.

O aparelho modelo EX63000E da ExaGrid foi indicado em três categorias. Até 32 EX63000Es podem estar em um único sistema, que fornece backup completo de até 2 PB com uma taxa de ingestão de 432 TB/hora, que é maior e também três vezes mais rápida do que qualquer outro armazenamento de backup no mercado.

A solução de armazenamento de backup escalonado foi projetada para oferecer suporte a um grupo diversificado de aplicativos de backup, o que dá a seus usuários a capacidade de utilizar vários aplicativos e processos que podem apontar ao mesmo destino de backup, o sistema ExaGrid. No ano passado, a ExaGrid lançou atualizações de software que aprimoram ainda mais a integração com aplicativos de backup. Por exemplo, a ExaGrid melhorou sua desduplicação de dados para o software Veeam, incluiu suporte do Veritas NetBackup Accelerator e incluiu a capacidade de desduplicar ainda mais os dados desduplicados do Commvault, bem como implementou o suporte da solução do Windows Active Directory.

"Estamos entusiasmados por termos sido indicados em tantas categorias! Continuamos a inovar e atualizar nossa solução de armazenamento de backup escalonado. Nossa atualização da versão 5.2.2 aprimorou muitos dos recursos do nosso produto, sendo que nossa próxima atualização da versão 6.0 adicionará ainda mais; incluindo o Retention Time-Lock para recuperação de Ransomware", disse Bill Andrews, Diretor Executivo e Presidente da ExaGrid. "Queremos garantir que nosso produto forneça longevidade a nossos clientes e esperamos interromper a prática de obsolescência do produto e atualizações em sequência que se tornaram comuns no setor. A ExaGrid oferece um valor significativo de vida útil e proteção ao investimento que nenhuma outra arquitetura pode igualar."

O armazenamento de backup escalonado da ExaGrid grava diretamente no disco para os backups mais rápidos e restaura diretamente do disco para restaurações e inicializações de VM mais rápidas. O sistema ExaGrid então agrupa os dados de retenção a longo prazo em um repositório de dados desduplicado para reduzir a quantidade de armazenamento de retenção e o custo resultante. Além disto, a ExaGrid fornece uma arquitetura de expansão em que os dispositivos são simplesmente adicionados à medida que os dados aumentam. Cada dispositivo inclui processador, memória e portas de rede, de modo que à medida que os dados aumentam, todos os recursos necessários ficam disponíveis para manter uma janela de backup de comprimento fixo. Esta abordagem de armazenamento escalonado elimina atualizações caras em sequência e permite a mescla de aparelhos de diferentes tamanhos e modelos no mesmo sistema escalonado, o que elimina a obsolescência do produto enquanto protege os investimentos em TI antecipadamente e ao longo do tempo.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid fornece armazenamento de backup escalonado com uma zona de patamar de cache de disco exclusiva, repositório de retenção a longo prazo e arquitetura de expansão. A zona de patamar da ExaGrid fornece backups, restaurações e recuperações instantâneas de VM mais rápidos. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalonada da ExaGrid inclui aparelhos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo conforme os dados aumentam, eliminando atualizações caras em sequência e obsolescência do produto. Acesse exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo em backup em nossas histórias de sucesso.

