Turquia amplia sua polêmica exploração de gás no Mediterrâneo

A Turquia ampliou até meados de setembro sua polêmica missão de exploração em busca de gás natural em uma área do Mediterrâneo reivindicada pela Grécia.

No dia 10 de agosto o governo de Ancara enviou o navio de pesquisa "Oruc Reis", assim como vários navios de guerra, à região, o que aumentou a tensão com a Grécia e o restante da União Europeia (UE).

A Turquia afirmou que a missão, prevista para terminar nesta terça-feira, prosseguirá até 12 de setembro, de acordo com uma mensagem para a NAVTEX, um sistema internacional de comunicação de navegação.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou em um discurso que o "Oruc Reis" continua "suas atividades com determinação".

"Se Deus quiser, também esperamos ter boas notícias do Mediterrâneo em pouco tempo, como as que tivemos no Mar Negro", disse Erdogan.

O presidente turco se referia à descoberta anunciada pelas autoridades de 320 bilhões de metros cúbicos de gás natural no Mar Negro, a maior da história da Turquia.

As relações da Turquia com a Grécia passam por um momento de grande tensão por esta disputa no Mediterrâneo, assim como por outras questões como a migração ou a decisão de Ancara de converter antigas igrejas ortodoxas em mesquitas.