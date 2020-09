O governo dos Emirados Árabes Unidos "traiu o mundo muçulmano" ao normalizar as relações com Israel, afirmou nesta terça-feira o guia supremo do Irã, Ali Khamenei, em sua conta no Twitter.

Em sua primeira reação ao acordo diplomático histórico entre o Estado hebreu e um novo Estado árabe, depois do Egito e da Jordânia, o aiatolá Khamenei acusa Abu Dhabi de ter "traído as nações árabes, os países da região e a #Palestina".