Situação em Belarus será abordada novamente na ONU nesta sexta

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá novamente nesta sexta-feira para abordar a situação em Belarus, um encontro informal que deverá contar com a presença da líder de oposição Svetlana Tijanovskaya, informaram diplomatas nesta segunda-feira (31).

A sessão, por videoconferência, será consagrada à questão dos direitos humanos em Balarus, após a expulsão da imprensa estrangeira do país no último fim de semana e o descredenciamento de outros meios de comunicação, de acordo com uma fonte diplomática.

Como a sessão anterior dedicada ao país, mas com portas fechadas em 18 de agosto, a nova reunião foi organizada a pedido a Estônia, membro não permanente do Conselho.

A sessão será de caráter informal, o que não obriga os países-membro de participar.

Países como China e Rússia consideram que os acontecimentos em Belarus (9,5 milhões de habitantes) são assuntos internos que não ameaçam a paz internacional e, portanto, não merecem ser discutidos no Conselho de Segurança.

Dezenas de milhares de manifestantes saíram no domingo às ruas da capital bielorrussa, Minsk, e em outras grandes cidades do país para protestar pelo terceiro fim de semana consecutivo contra a reeleição em 9 de agosto de Alexandre Lukashenko, acusado de fraudar a eleição que venceu com 80% dos votos.

Lukashenko, de 66 anos e há 26 no poder, multiplicou as medidas contra a oposição e reprimiu com força as manifestações contra seu governo.