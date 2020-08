Pandemia se estabiliza e entra em 'etapa final' no Peru, afirma ministra

A pandemia de coronavírus se estabiliza e entra em sua "etapa final", mas o Peru terá que conviver com a mesma até o surgimento de uma vacina, assinalou nesta segunda-feira a ministra da Saúde peruana, Pilar Mazzetti, no momento em que o país registra a maior taxa de mortalidade por Covid-19 do mundo.

"É nesta etapa final que iremos conviver com o vírus. Neste momento, as cifras irão cair, tanto de infectados, quanto de mortos, e irão se estabilizar em algum ponto", afirmou Pilar. "Esta etapa terminará quando houver uma vacina."

A ministra corroborou uma declaração feita pelo presidente peruano, Martín Vizcarra, de que a pandemia se encontrava em sua "etapa final", após uma redução dos casos na última semana. Mas o país, de 33 milhões de habitantes, ainda registra taxas altas, com uma média de 7.549 infectados e 161 mortos por dia na última semana, segundo o balanço oficial.

As cifras representam uma redução dos infectados e mortos (-9,5% e 18,3%, respectivamente, em comparação com a semana anterior), após uma alta sustentada desde 11 de julho. O número de mortos caiu por duas semanas consecutivas e o de infectados, uma.

Apesar de uma quarentena de mais de 100 dias, o Peru é o primeiro país do mundo em número de mortos por coronavírus (89,43 a cada 100.000 habitantes), segundo o ranking da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Com 647.166 casos confirmados e 28.788 mortos, o país é o terceiro da América Latina em óbitos somados, atrás de Brasil e México, e o segundo em número total de infectados, atrás do gigante sul-americano.

O governo peruano prorrogou até 7 de dezembro a emergência sanitária e mantém as fronteiras fechadas e um toque de recolher noturno desde 16 de março.