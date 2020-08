Chile registra novo ataque incendiário em meio a protesto de caminhoneiros por segurança

Um novo ataque incendiário à maquinaria florestal foi registrado no sul do Chile nesta segunda-feira, dia em que caminhoneiros completam o quinto dia de protestos nas estradas do país para pedir mais segurança diante deste tipo de violência.

O incidente ocorreu na região de Biobío, a cerca de 500 km de Santiago, onde foram incendiados 11 veículos de uma operação florestal no município de Mulchén, informaram à AFP fontes do Ministério Público regional.

Sete máquinas foram incineradas, além de três caminhonetes e um furgão. O ataque é investigado pelo Ministério Público, juntamente com a Polícia de Investigações (PDI).

O incidente ocorreu na região vizinha a Araucanía, onde ataques a caminhões, máquinas agrícolas e prédios privados são frequentes, dentro de um conflito derivado da demanda das comunidades mapuches. A maior etnia chilena reclama a restituição de terras que considera suas por direitos ancestrais.

Devido a este tipo de ataque, várias associações de caminhoneiros do Chile mantêm um protesto em diferentes regiões do país, ocupando parcialmente estradas com seus veículos. Os caminhoneiros rechaçaram várias propostas do governo para interromper a paralisação. Bloqueios de várias horas ameaçaram o abastecimento do país em plena pandemia.

"Frente a este rechaço que foi feito a uma proposta séria e contundente da parte do governo, queremos dizer ao país que tomaremos todas as medidas para evitar o desabastecimento e o bloqueio de estradas", afirmou o ministro do Interior, Víctor Pérez.

A paralisação acontece em meio ao estado de exceção e ao toque de recolher noturno que já dura meses no Chile devido ao novo coronavírus. O Ministério Público Federal anunciou que dará início a uma investigação sobre o bloqueio de estradas em oito regiões do país.