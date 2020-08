Mnuchin: espero que seja apresentado novo pacote fiscal na próxima semana

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou esperar que o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, apresente outro projeto de lei com medidas fiscais para lidar com os impactos da covid-19 na próxima semana. Segundo ele, a Casa Branca está em contato com republicanos no Senado sobre o tema.



Mnuchin tratou do tema durante entrevista à rede Fox Business.