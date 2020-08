Mnuchin: negociações por estímulo fiscal continuam entre republicanos

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou que continua a haver discussões entre membros do Partido Republicano no Congresso e a Casa Branca sobre possíveis novos estímulos fiscais. Durante entrevista à rede Fox Business, porém, ele não deu garantias de que isso possa se materializar.



Mnuchin defendeu o trabalho do governo americano, que segundo ele tem atuado para garantir uma reabertura segura da economia, com a volta das escolas mais adiante. A autoridade também mostrou otimismo sobre a perspectiva de recuperação da economia americana. "Temos feito enorme progresso" na luta contra a covid-19, afirmou também, complementando que "provavelmente" haverá novidades importantes até o fim do ano nessa frente.