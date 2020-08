Wall Street fecha com resultados mistos

Wall Street fechou um mês de agosto com uma sessão mista na segunda-feira, com as ações de tecnologia levando o Nasdaq a outro recorde e um recuo do índice Dow Jones.

O Nasdaq Composite Index subiiu 0,7%, batendo seu segundo recorde consecutivo, a 11.775,46 unidades.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,8% e encerrou o dia em 28.430,05 unidades, mas ainda desfrutou de seu melhor agosto desde 1984.

O índice ampliado S&P; 500 recuou de seu último recorde, perdendo 0,2% para terminar o mês a 3.500,31 unidades, o seu melhor agosto desde 1986.