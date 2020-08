Trump perde apoio eleitoral entre os militares, diz pesquisa

Apenas 34,7% dos militares norte-americanos ativos apoiam a reeleição do presidente Donald Trump enquanto 43,1% preferem o seu oponente democrata Joe Biden, segundo uma entrevista divulgada nesta segunda-feira (31).

A pesquisa realizada pelo jornal Military Times no Instituto de Veteranos e Famílias Militares da universidade de Syracuse mostrou que a metade dos (militares) ativos tem uma visão desfavorável de Trump e que 42% o desaprovam contra 38% que tem um olhar positivo do líder republicano.

O apoio de Trump era de 42% na entrevista anterior realizada em dezembro.

A nova pesquisa foi realizada com 1.018 pessoas antes das convenções dos partidos Republicano e Democrata realizadas nas últimas duas semanas e em que ambas as forças políticas definiram seus respectivos candidatos.

A pesquisa foi concentrada nos membros de carreira mais experientes do exército ao invés do pessoal mais jovem e de patentes menores, informou o Military Times, por isso não significa um panorama completo de todo o exército norte-americano.

Trump afirmou ter um forte apoio entre os militares e celebrou o recente aumento que ofereceu ao Pentágono.

Mas tudo isso foi ofuscado por seus frequentes embates com as lideranças do setor de Defesa, entre elas a recente demissão do popular secretário da pasta Jim Mattis em dezembro do ano passado e as divergências com o atual secretário Mark Esper e o chefe da Junta de Comandantes em Chefe (exercício), o general Mark Milley.