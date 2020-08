Líder da oposição em Belarus é presa

Uma líder do conselho de coordenação da oposição bielorrussa, criado para promover uma transição política, foi detida nesta segunda-feira, relataram seus colaboradores.

"A prisão (de Lilia Vlassova) foi precedida de uma batida em sua casa", disse à AFP Pavel Latushko, também membro do corpo diretivo do conselho que está sendo investigado pelas autoridades acusado de "atentar contra a segurança nacional".

Sua prisão foi realizada por um poderoso departamento de investigação financeira. Além disso, ela havia sido intimada pela polícia por ter participado de uma manifestação "não autorizada".

Vlassova, de 67 anos, é uma advogada renomada em seu país, com especialização em mediação.

Recém-chegada à política, ela aderiu publicamente ao movimento de oposição à reeleição do presidente Alexander Lukashenko em 9 de agosto, que considera fraudulento e que desencadeou um movimento de protesto sem precedentes no país.

Vários membros do conselho tiveram que prestar depoimento na semana passada sobre as atividades do órgão, como a Prêmio Nobel de Literatura Svetlana Alexievich; Latushko, ex-embaixador e ex-ministro da Cultura, ou uma das figuras da campanha da oposição presidencial, Maria Kolesnikova.

Dois outros membros do conselho, Sergei Dilevski e Olga Kovalkova, foram condenados a 10 dias de detenção em 25 de agosto por uma das manifestações não autorizadas, que por três semanas reuniram cerca de 100.000 pessoas em Minsk.