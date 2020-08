Decola o primeiro voo comercial direto entre Israel e Emirados

El Al, companhia israelense, está operando a linha entre o país e os Emirados (foto: Heidi levine / POOL / AFP)

O "primeirodireto" entreUnidos decolou nesta segunda-feira (31) do aeroporto internacional Ben Gurion de Tel Aviv.O voo LY971, da companhia aérea israelense EL AL, transporta uma delegação israelense e americana, liderada por Jared Kushner, genro e assessor do presidente Donald, e deve pousar em Abu Dhabi no início da tarde.

"É um voo histórico e esperamos que seja o início de uma viagem ainda mais histórico para o Oriente Médio", afirmou Kushner antes da decolagem, em uma pista repleta de bandeiras de Israel e dos Estados Unidos.

Emirados e Israel anunciaram em 13 de agosto um acordo para normalizar suas relações, oficiosas há vários anos. O país se tornou o primeiro da região do Golfo a estabelecer relações com Israel e o terceiro do mundo árabe, após os acordos assinados pelo Egito, em 1979, e Jordânia, em 1994.

Desde que o acordo foi anunciado, com mediação dos Estados Unidos, ministros de Israel e dos Emirados multiplicaram os contatos por telefone e as autoridades de Abu Dhabi revogaram no fim de semana passado uma lei sobre o boicote a Israel, em vigor há 48 anos.