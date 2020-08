Comunicado do Business Wire :CGTN

A China traçou diretrizes políticas para construção de um novo Tibete socialista moderno que seja unido, próspero, culturalmente avançado, harmonioso e belo.

Como parte inseparável da China, o desenvolvimento da Região Autônoma do Tibete sempre foi uma prioridade ao Governo Central.

Falando em uma reunião de alto nível de dois dias sobre o trabalho no Tibete, que terminou no sábado, o presidente chinês Xi Jinping deu orientações sobre o trabalho relacionado ao Tibete na nova era, pedindo mais esforços para garantir a segurança nacional bem como a paz e estabilidade duradouras, ao melhorar continuamente a vida das pessoas, manter um bom ambiente, intensificar a defesa fronteiriça e garantir a segurança da fronteira no Tibete.

Protegendo a unidade nacional, fortalecendo a solidariedade étnica

Como região de fronteira, o Tibete há muito serve como importante escudo de segurança a todo o país. Enquanto isto, mais de 90% dos habitantes do Tibete são tibetanos.

Dado que a segurança e a estabilidade do Tibete estão intimamente relacionadas ao desenvolvimento geral de toda a nação, Xi enfatizou que o trabalho relacionado ao Tibete deve se concentrar em proteger a unidade nacional e fortalecer a solidariedade étnica.

Mais educação e orientação devem ser fornecidas ao público a fim de mobilizar sua participação no combate às atividades separatistas, observou Xi, acrescentando que o budismo tibetano deve ser orientado na adaptação à sociedade socialista e desenvolvido no contexto chinês.

Consolidandoas conquistas de redução da pobreza

Em janeiro deste ano, o Tibete basicamente erradicou a pobreza absoluta com um total de 628.000 pessoas e 74 regiões a nível de condado que saíram da pobreza, segundo dados do governo da região autônoma.

Abordando os desequilíbrios e inadequações de desenvolvimento, Xi sublinhou a necessidade de consolidar as conquistas na redução da pobreza e melhorar a vida das pessoas.

Ele destacou a importância do apoio político, do desenvolvimento de infraestrutura, da promoção do emprego e do treinamento urgente de pessoal para o futuro desenvolvimento social e econômico da região.

