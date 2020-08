Argentina bate recorde de novas contaminações e estende quarentena

A Argentina passa pelo momento mais agudo da crise sanitária imposta pelo coronavírus, tendo atingido no sábado, 28, 11.717 novos casos de covid-19, um novo recorde, de acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. No total, a Argentina já confirmou 392 contaminações e chegou a 8.271 mortes, sendo que 221 delas foram registradas ontem.



Diante do avanço do coronavírus no país, o governo argentino anunciou uma nova ampliação da quarentena, que já dura 160 dias, agora até 20 de setembro. Ao mesmo tempo, o governo também decidiu ampliar a flexibilização das medidas de isolamento, com autorização, a partir de segunda-feira, 31, para que bares e restaurantes abram as portas. O governo local também autorizou reuniões de até pessoas ao ar livre. As medidas foram anunciadas pelo presidente Alberto Fernández pelo Twitter, que pediu que os argentinos mantenham cuidados como distanciamento e uso de máscaras.



Segundo Fernández, há um mês e meio os casos registrados da região metropolitana de Buenos Aires concentravam 93% das novas infecções. Agora, as outras regiões argentinas registram 37,3% dos novos casos, mostra de que o vírus está se espalhando pelo interior do país e impondo um novo desafio às autoridades de saúde. "Estamos muito preocupados com Jujuy, onde o sistema de saúde está no limite e seguem crescendo os caos. Também nos preocupa Mendoza, onde sobem os contágios e a circulação de pessoas", exemplificou o presidente.