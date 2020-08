Raio interrompe casamento após noivo 'cornetar' 2020: 'Não foi o melhor ano'; veja vídeo

Momento em que raio interrompeu cerimônia de casamento (foto: Reprodução/Instagram)



O ano de 2020 não tem sido o melhor dos anos? Os céus parecem concordar. Exemplo disso foi a ‘participação’ de um raio na cerimônia de casamento de Aaron Sawitsky e Denice Sawitsky, em Marion, Massachusetts, nos Estados Unidos.



O relâmpago foi visto e um sonoro trovão foi ouvido logo após o noivo fazer uma crítica ao controverso ano de 2020. ‘Vamos encarar os fatos, 2020 não tem sido o melhor ano’, disse Aaron, uma fração de segundos antes de ser interrompido pelo fenômeno.



Segundo o site americano The Logical Indian, o momento foi registrado por um primo do noivo. O vídeo, publicado no Instagram do próprio noivo, já tem quase 80 mil visualizações.