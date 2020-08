Apple bloqueia acesso da Fortnite a ferramenta de desenvolvimento de jogos

A Apple anunciou nesta sexta-feira a sua decisão de bloquear o acesso da fabricante Fortnite às ferramentas de desenvolvimento necessárias para atualizar jogos em seus dispositivos móveis.

A decisão de suspender a Epic Games do programa de desenvolvedores iOS veio poucos dias depois que um tribunal dos EUA rejeitou sua oferta para reintegrar o Fortnite na App Store, dizendo que seu despejo pela Apple foi um "ferimento autoinfligido".

A decisão contra a Epic Games ocorre em meio a uma batalha sobre se o rígido controle da Apple sobre a App Store e seu corte de 30% na receita contam como comportamento monopolista.

"Estamos desapontados por termos que encerrar a conta da Epic Games na App Store", disse a Apple à AFP.

A Apple retirou o Fortnite de seu mercado de aplicativos móveis online em 13 de agosto, depois que a Epic lançou uma atualização que evita a divisão de receita com a fabricante do iPhone.

A Apple não permite que os usuários de seus dispositivos populares baixem aplicativos de qualquer lugar, exceto de sua App Store.

A gigante da tecnologia com sede no Vale do Silício informou à Epic que cortaria seu acesso às ferramentas necessárias para adaptar software para dispositivos com os sistemas operacionais do fabricante do iPhone.

A decisão de um juiz nesta semana impediu a Apple de também cortar o acesso da Epic às ferramentas de desenvolvimento de seu Unreal Engine, que aciona gráficos em computadores.

"O tribunal recomendou que a Epic cumprisse as diretrizes da App Store enquanto seu caso avança", apontou a Apple. "A Epic se recusou. Em vez disso, eles enviam repetidamente atualizações do Fortnite destinadas a violar as diretrizes da App Store".

A Apple afirmou que a Epic está colocando os jogadores do Fortnite no meio de uma batalha que envolvia as empresas.

"A Apple está pedindo que a Epic reverta o Fortnite para usar exclusivamente os pagamentos da Apple", comentou a Epic à AFP. "Por uma questão de princípio, não participaremos desse esquema", afirmou a empresa.

A Apple não permite mais que a Epic envie aplicativos ou atualizações por meio de uma conta de desenvolvedor.

Jogadores com versões anteriores do Fortnite ainda podem jogar em iPhones ou iPads, mas terão que contar com o sistema de pagamento da Apple para transações.