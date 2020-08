ONU estende missão de paz no Líbano, mas com menos capacetes azuis

A ONU estendeu nesta sexta-feira (28) por um ano a missão de paz no Líbano (Finul) e pediu a Beirute acesso aos túneis que estão sob a fronteira do país com Israel.

"Reconhecendo que a Finul aplicou com êxito seu mandato desde 2006, permitindo que desde então mantenham-se a paz e a segurança", o Conselho "decide reduzir a quantidade máxima do efetivo de 15.000 para 13.000 soldados", informou a resolução aprovada por unanimidade.

Na prática, a redução do número de tropas não representa grandes mudanças na situação, já que atualmente a quantidade de capacetes azuis, como são identificados os soldados das missões da ONU, é de 10.500, explicou à AFP um diplomata que pediu para não ser identificado.

O texto pede também ao governo do Líbano que facilite "um acesso rápido e completo aos locais que a Finul quer investigar; incluindo lugares ao norte da Linha azul vinculados ao descobrimento (em 2019) de túneis" que facilitam excursões armadas em Israel.

Em apoio a Israel, que acusa a Finul de ser "ineficiente" e "parcial", os Estados Unidos pede a redução do contingente militar da ONU no Líbano e acesso aos túneis, cuja construção é atribuída ao movimento xiita pro-iraniano Hezbollah, muito influente no sul do Líbano.

A resolução pede ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que elabore junto com o Líbano e os países que contribuem com tropas um plano que leve em consideração as recomendações para um melhor desempenho da Finul formulado em junho.

Presentes no Líbano desde 1978, as forças de paz supervisionam a fronteira com Israel desde a guerra de 2006 do Estado judaico com o Hezbollah, no intuito de evitar um novo conflito armado.