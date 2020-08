Em Wall Street, Nasdaq e S&P 500 batem novos recordes

A Bolsa de Valores de Nova York encerrou com novos recordes do Nasdaq e do S&P; 500 nesta sexta-feira, enquanto o Dow Jones atingiu os níveis do início do ano.

O principal índice de Wall Street subiu 0,57%, para 28.653,52 unidades, acima do seu fechamento de 2019, após perder até 37% em março.

O Nasdaq, por sua vez, ganhou 0,60%, para 11.695,63 unidades, e o S&P; 500, 0,76%, para 3.507,95 unidades.

O Federal Reserve dos EUA, que sustentou o mercado de ações injetando bilhões de dólares no sistema financeiro no início da pandemia, deu um empurrão adicional na quinta-feira ao anunciar que a inflação poderá permanecer "por um tempo" acima da meta de 2% antes de intervir através de um aumento nas taxas para contê-la.

O anúncio foi bem recebido em Wall Street porque as taxas de referência ficarão próximas de zero por mais tempo e eles poderão obter dinheiro a um custo menor.

Algumas empresas de tecnologia também consolidaram a tendência do dia, como a Microsoft que subiu 1,03% ou a Alphabet, controladora do Google, que subiu 0,67%.

Na semana, o Dow Jones ganhou 2,6%. O Nasdaq (+ 3,4%) e o S&P; 500 (+ 3,3%) terminaram em alta pela quinta semana consecutiva.