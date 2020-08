Brasileiro Bruno Peres e espanhol Carles Pérez da Roma testam positivo para covid-19

A Roma anunciou dois novos casos de coronavírus entre seus jogadores, o brasileiro Bruno Peres e o espanhol Carles Pérez, o que atrapalha o início da preparação para a próxima temporada, informou a mídia italiana.

Depois do goleiro reserva Antonio Mirante, que anunciou seu positivo na semana passada, e do atacante Pérez, na quinta-feira, foi a vez do lateral brasileiro Bruno Peres, que indicou em seu Twitter nesta sexta: "infelizmente testei positivo para a covid-19".

"Agora vou respeitar os dias de isolamento, mas mal posso esperar para poder começar a trabalhar com o resto da equipe tendo em vista o início da temporada", escreveu ele. A Serie A recomeça no dia 19 de setembro.

Segundo a Sky Sports e Il Corriere dello sport, a estes três casos se soma o do holandês Justin Kluivert.

Com isso, a retomada dos treinos da Roma, prevista para esta sexta-feira, foi adiada em 24 horas. O clube vai realizar novos testes com seus jogadores no sábado, segundo a mídia.

Voltando das férias, vários casos positivos atingiram o futebol italiano nos últimos dez dias.