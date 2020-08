Polêmica na Guatemala por eventual saída de médicos cubanos em meio à pandemia

A Guatemala quer encerrar um acordo de cooperação com a brigada médica cubana alegando motivos orçamentários, anúncio que gerou polêmica no país, dado o trabalho realizado pelo grupo no combate à pandemia de COVID-19 em áreas pobres.

Em uma apresentação na quinta-feira ao Congresso, a ministra da Saúde, Amelia Flores, disse que o governo avalia a medida para economizar dinheiro.

"O orçamento que temos para essa área está se tornando importante para pensarmos em contratar especialistas guatemaltecos, é um assunto que já falamos", explicou.

A brigada cubana chegou à Guatemala no final de 1998 após a passagem devastadora do furacão Mitch e atualmente tem 441 colaboradores, a maioria dos quais apóia ações de controle da COVID-19 em todo o país.

Segundo Flores, o custo mensal dos salários da brigada cubana é de cerca de US$ 400 mil.

Os planos do governo geraram uma discussão entre os que alegam que o acordo com os cubanos é uma forma de apoiar o governo comunista da ilha e outros que defendem sua presença em meio à nova pandemia do coronavírus.

O chanceler da Guatemala, Pedro Brolo, já havia indicado esta semana que o acordo com Cuba expira no último trimestre deste ano e que sua continuidade seria revisada com a ministra da Saúde e o presidente Alejandro Giammattei, graduado em Medicina.

Em seus 22 anos na Guatemala, a missão cubana já realizou mais de 47,3 milhões de consultas e 494 mil cirurgias, segundo o consulado cubano no país.

Os profissionais cubanos prestam seus serviços em 16 dos 22 departamentos, em 16 hospitais nacionais e em mais de 100 centros de saúde e contam com especialistas em oftalmologia, pediatria, epidemiologia e medicina interna.