A Semana Internacional dos Beatles será virtual este ano devido a pandemia

O Cavern Club de Liverpool, onde os Beatles fizeram sua estreia, reabriu, após meses de fechamento devido ao confinamento, bem a tempo para o início da Semana Internacional dos Beatles, a Beatleweek, que este ano será transmitida de forma virtual respeitando as medidas restritivas.

"É genial estar de volta", disse à AFP Peter Naylor, um grande fã dos "Fab Four", depois de assistir a um dos primeiros concertos organizados na quinta-feira (27) para celebrar o 50º aniversário da lendária banda pop inglesa.

"Um clube emblemático como este, música de qualidade. Sentimos falta de vir aqui", afirmou.

Descrito como "o clube mais conhecido do mundo" e "o berço da música pop britânica", o Cavern Club havia sido fechado no final de março por causa do confinamento. Sua reabertura coincidiu com o primeiro dia deste festival anual, que se prolonga até o dia 1º de setembro.

A banda, é uma das mais populares da história da música pop internacional, atuou 274 vezes no local entre fevereiro de 1961 e agosto de 1963.

Este ano a maioria dos eventos habituais do festival foram cancelados, mas os concertos continuaram sendo transmitidos ao vivo pela internet.

"É mais parecido com um cabaret do que com o Cavern como o conhecíamos", disse seu diretor Bill Heckle. "Mas é genial estar de volta e ver os rostos sorridentes e os músicos tocando essas músicas extraordinárias novamente".

Para o cantor britânico Paul Jones, foi "uma honra" e "um privilégio" iniciar os concertos.

Os Beatles cobravam inicialmente 5 libras por concerto - atualmente pouco menos de 100 libras -, cifra que sofreu um aumento de 300 libras assim que alcançaram a fama mundial.