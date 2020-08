Partidas da NBA voltam no sábado após boicote de jogadores

As partidas da primeira fase dos playoffs da NBA serão retomadas no sábado, após um hiato de três dias devido ao boicote de jogadores que protestavam contra o racismo e a violência policial contra negros, após o ataque de agentes da lei contra Jacob Blake, um afro-americano que levou sete tiros nas costas à queima-oupa, diante dos três filhos.

Segundo um comunicado emitido nesta sexta-feira pela NBA e a Associação de Jogadores, após uma reunião realizada entre atletas, treinadores e donos de times, "todas as partes concordaram em retomar os jogos dos playoffs da NBA no sábado, 29 de agosto".

Os jogadores, que na quinta-feira haviam concordado em encerrar o boicote nesta sexta voltaram a treinar, se comprometeram com uma série de ações a favor do movimento pela igualdade racial.

Entre essas medidas está a criação de "uma coalizão pela justiça social (...) que se concentrará em uma ampla gama de questões, como aumentar o acesso ao voto, promover a participação cívica e defender uma reforma significativa da polícia e justiça criminal", destaca o comunicado.

Raiva e frustração se espalharam desde segunda-feira na Disney World, local onde estão sendo disputados os playoffs sem a presença de público, quando o veio à tona mais um caso de brutalidade policial contra um homem negro. A vítima, Jacob Blake, foi perseguido por dois policiais do estado de Wisconsin, no norte do país, que atiraram nele à queima-roupa pelas costas quando ele entrava em seu carro, onde estavam seus três filhos.

Indignado com esta nova agressão, os jogadores do Milwaukee Bucks se recusaram na quarta-feira a jogar o quinto jogo de seu playoff contra o Orlando Magic, o que levou a rodada inteira a ser suspensa, com os atletas considerando até a possibilidade de cancelar o resto da temporada.

Na manhã de quinta-feira "houve uma mudança de posição em relação à noite anterior com LeBron James (jogador do Los Angeles Lakers), entre outros, transmitindo que o melhor para eles era terminar a temporada", disse Chris Haynes, do Yahoo Sports.