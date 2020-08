Roubam pela terceira vez de um museu holandês quadro de mestre da pintura do século XVII

Uma famosa pintura intitulada "Dois Meninos de Riso com uma Caneca de Cerveja", do pintor holandês Frans Hals, membro da Idade de Ouro holandesa, foi roubada pela terceira vez de um museu na Holanda, informou a polícia nesta quinta-feira (27).

A tela do mestre do século XVII foi roubada na quarta-feira do museu Hofje van Mevrouw van Aerden, em Leerdam. A pintura já havia sido roubada do mesmo museu em 1988 e 2011, e foi recuperada após três anos e seis meses, respectivamente.

A polícia holandesa disse em um comunicado que agentes se dirigiram ao museu localizado em Leerdam, cerca de 60 km ao sul de Amsterdã, depois que o alarme soou por volta das 03h30, mas não encontraram quem furtou a obra.

"Depois que o diretor do museu permitiu o acesso ao prédio, descobriu-se que a porta dos fundos foi forçada a abrir e uma tela havia sido roubada, chamada 'Dois Meninos de Riso com uma Caneca de Cerveja'", afirmou a polícia.

Frans Hals foi contemporâneo de Rembrandt e Vermeer, também da Idade de Ouro, que coincidiu com o florescimento do comércio e do colonialismo. Essa fase da arte holandesa durou quase todo o século XVII.

Hals é mais conhecido por obras como "O Cavaleiro Risonho", que faz parte da coleção Wallace em Londres, e "A Garota Cigana", que atualmente é mantida no museu do Louvre, em Paris.

O detetive de arte holandês Arthur Brand, intitulado como "Indiana Jones do mundo da arte" depois de rastrear e encontrar várias obras roubadas, tuitou que "a busca já começou" pela "importante e preciosa pintura de Frans Hals".

Brand acrescentou que a tela foi roubada coincidindo com o aniversário da morte de Hals, em 1666.

Em março, a pintura de Vincent van Gogh "O Jardim Paroquial de Neunen na Primavera" foi roubada de outro museu, fechado pela pandemia.