Comunicado do Business Wire :CitiIQ

A CitiIQ (http://www.citiiq.com) aplicou seu inovador padrão de medição a 1.170 cidades do mundo todo como um passo importante para medir as 4 mil cidades com uma população de mais de 100 mil habitantes.

As 1.170 cidades incluem aquelas com população superior a 500 mil habitantes, as capitais mundiais dos países e as capitais de estados do Brasil, Índia, China e EUA.

"Cada vez mais a saúde e o bem-estar das pessoas dependem da eficácia de sua cidade", disse Don Simmonds, CEO da CitiIQ. "Os líderes municipais enfrentam imensos desafios e se beneficiam muito quando dados abrangentes e comparáveis estão disponíveis para orientar suas decisões."

A maioria das cidades luta para traduzir dados díspares em ações que possam melhorar a vida de seus cidadãos. O sistema de medição da CitiIQ é uma avaliação objetiva da saúde geral e do bem-estar de uma cidade. Ele converte dados brutos em pontuações até 100 para que os elementos da cidade sejam facilmente comparados dentro de uma determinada cidade ou com outras cidades ao redor do mundo.

A CitiIQ usa uma metodologia baseada em evidências para pontuar 35 elementos essenciais, ou Considerações, dentro de cinco dimensões prioritárias, incluindo necessidades básicas, competitividade, oportunidade, viabilidade e destino. A partir de um painel on-line intuitivo, as medições de uma cidade estão prontamente disponíveis para os clientes por meio de uma assinatura anual baseada na nuvem.

"A medição da CitiIQ ajuda imensamente a compreender os fatores que influenciam uma cidade", afirmou Harry Loubser, diretor geral da Unashamedly Ethical com sede na Cidade do Cabo (África do Sul). "Seu valor para os líderes municipais é evidente, mas a capacidade de comparar uma cidade a outra em grande parte do mundo é uma vantagem poderosa. Podemos identificar com clareza onde as melhores práticas foram aplicadas, mas também iluminar as cidades com as maiores necessidades."

O sistema da CitiIQ é fácil de usar, econômico e eficaz, sem a necessidade de adquirir um novo software ou abandonar as métricas existentes. Alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a CitiIQ fornece uma maneira prática para uma cidade marcar o progresso em direção ao cumprimento dos ODS.

Os administradores da cidade apreciam a integração de medidas de infraestrutura econômica, ambiental, social e cultural, refletindo como uma cidade realmente funciona. O algoritmo normaliza os dados em uma imagem holística comparável dos pontos fortes e fracos da cidade, proporcionando coerência e comparabilidade para suas operações e uma capacidade de comparação com outras cidades.

Em abril de 2020, a CitiIQ foi selecionada pelo UN-Habitat para desenvolver um site de rastreamento de prontidão e capacidade de resposta da COVID-19 para mais de 1 mil cidades do mundo inteiro. Normalmente, os dados não estavam disponíveis em uma cidade - onde a verdadeira batalha é travada. A pontuação reflete o quão pronta uma cidade estava para a COVID-19 e como ela está respondendo à pandemia. Os dados da COVID-19 são coletados diariamente para as 1 mil cidades que apoiam a melhoria das respostas à pandemia. Acesse: https://unhabitat.citiiq.com/.

Sobre a CitiIQCitiIQ é um sistema abrangente que mede objetivamente a saúde geral e o bem-estar de uma cidade. A partir de uma interface intuitiva em estilo de painel on-line, as medições de uma cidade são disponibilizadas prontamente para os clientes por meio de uma assinatura anual baseada na nuvem.

