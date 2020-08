Fed permitirá aumento da inflação para maximizar criação de emprego

O Federal Reserve (Fed, banco central) dos Estados Unidos vai permitir o aumento da inflação para maximizar a criação de empregos, anunciou nesta quinta-feira o presidente da instituição, Jerome Powell.

A mudança implica que a inflação pode permanecer acima da meta de 2% "durante algum tempo", antes que o Fed decida elevar a taxa de juros, afirmou Powell em um discurso.

O anúncio acontece no momento em que o país sofre uma crise aguda, consequência da pandemia de coronavírus, com uma taxa de desemprego acima de 10% e uma contração do PIB de 31,7% no segundo trimestre.

"Esta mudança reflete nossa apreciação sobre o os benefícios de um mercado de trabalho forte, particularmente para muitas comunidades de renda baixa e moderada", disse Powell.

A mudança de política, que foi insinuada em alguns comunicados, representa uma alteração significativa para o Fed, pois historicamente a inflação foi encarada como um vilão que precisava ser extinto.

Powell argumentou em seu discurso, durante a reunião anual de política monetária de Jackson Hole, que os últimos 10 anos desde a crise financeira global de 2008 mostraram que as advertências de que um desemprego baixo pode provocar um aumento dos preços são exageradas.