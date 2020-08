Incidente com russos deixa soldados americanos feridos na Síria

Veículos militares russos e helicópteros de combate cercaram dois automóveis blindados dos Estados Unidos no nordeste da Síria na quarta-feira (26), um incidente que feriu soldados americanos - informou a Casa Branca.

Vídeos do confronto publicados no Twitter, aparentemente gravados por transeuntes e pelas próprias tropas russas, mostram o que parecem ser seus veículos e helicópteros tentando bloquear os americanos e, em seguida, obrigando-os a se afastarem da área, perto de Dayrick.

Os veículos parecem colidir entre si e, em determinado momento - possivelmente no início do confronto -, um dos helicópteros voa muito baixo sobre os americanos, submetendo-os à força do ar produzida por sua hélice.

O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca (NSC) informou em nota que um veículo russo encurralou uma caminhonete blindada dos EUA contra minas, "ferindo seus passageiros".

Nem o NSC nem o Pentágono deram mais detalhes sobre a gravidade dos ferimentos, ou o número de vítimas.

O porta-voz do NSC, John Ullyot, disse que os veículos dos EUA faziam parte da coalizão contra o grupo Estado Islâmico (EI) e atuavam como patrulha de segurança.

"Ações inseguras e pouco profissionais como essa representam uma violação dos protocolos (...) com os quais os Estados Unidos e a Rússia se comprometeram em dezembro de 2019", disse Ullyot.

"A coalizão e os Estados Unidos não buscam a confrontação com qualquer força militar nacional, mas as forças americanas seguem conservando o direito e a obrigação de se defenderem diante de ações hostis", completou.

A Rússia reagiu e, nesta quinta-feira (27), acusou os Estados Unidos de terem provocado o incidente na Síria.

O Ministério russo da Defesa publicou um comunicado, no qual afirma que advertiu, com antecedência, a coalizão que luta contra o grupo Estado Islâmico, liderada pelos EUA, a respeito do deslocamento de uma patrulha de sua polícia militar.

"Apesar disso, em violação dos acordos existentes, os soldados americanos tentaram bloquear a patrulha russa", assegurou, acrescentando que a polícia militar russa "tomou as medidas necessárias" para pôr fim ao incidente e prosseguir sua missão.

O chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, ofereceu "explicações completas" durante uma conversa por telefone com seu homólogo americano, general Mark Milley, acrescentou Moscou.

Tropas dos Estados Unidos e da Rússia interagem com frequência na Síria, mas os confrontos entre eles são raros.