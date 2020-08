Criança é resgatada na Grécia após ficar à deriva no mar com boia de unicórnio

Uma criança, que teria entre três e quatro anos idade, foi resgatada no domingo, 23, após ficar à deriva no mar flutuando em uma boia de unicórnio. A menina teria sido levada para longe da costa da cidade de Antirrio, na Grécia.



Segundo o site de notícias Greek City Times, a criança estava na boia quando foi levada pelas fortes correntezas do mar. Quando os pais perceberam o desaparecimento, buscaram as autoridades da cidade. Uma balsa, a Salaminomachos, estava fazendo seu trajeto habitual pela região e foi notificada.



Foi a tripulação da embarcação que localizou a criança, que estava no meio do mar, e realizou o resgate. Em entrevista para o canal grego Skai TV, o capitão da balsa, Grigoris Karnesis, disse que a menina estava "aterrorizada" e estava segurando a boia com força.



Apesar do susto, a menina não teve ferimentos e se reencontrou com os pais. "Ninguém precisa me agradecer. Eu fiz algo que qualquer um faria", disse Karnesis. O capitão da balsa destacou que já realizou outros resgates recentes na região, também de pessoas que subestimaram a correnteza e acabaram ficando à deriva no mar em cima de boias.



O site de notícias Nafpaktia News informou que Karnesis recebeu uma ligação do primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, que o parabenizou pela ação. Ele também recebeu uma medalha do prefeito do município de Nafpaktia, que inclui Antirrio, junto com o engenheiro da balsa, que ajudou no resgate.



O vídeo que mostra a ação dos homens viralizou nas redes sociais. O autor da publicação original, Petros Kritsonis, destacou no post que não tinha o objetivo de "culpar" os pais pelo caso, mas sim alertar as pessoas para tomar cuidado ao usar brinquedos marinhos.



