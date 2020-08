DoE: com furacão Laura, estamos prontos para usar reservas de petróleo

Em meio aos impactos do furacão Laura na produção de petróleo na costa do Golfo do México, o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE, na sigla em inglês) informou, em comunicado, que está pronto para usar as reservas estratégicas da commodity (SPR, na sigla em inglês), caso necessário.



"Como um programa de resposta a emergências, o SPR está operacionalmente pronto, mesmo nas condições mais adversas, para retiradas, como fez anteriormente para ajudar nossa indústria doméstica de petróleo e gás", explicou o vice-secretário de Energia, Mark W. Menezes.



A passagem do fenômeno já provocou o fechamento da maioria das plataformas de petróleo na região, com redução de 84,3% da produção petrolífera, de acordo com dados de ontem do Escritório de Segurança e Fiscalização Ambiental (BSEE, na sigla em inglês). O furacão evoluiu hoje para a categoria 4 e deve chegar ao solo americano amanhã.