Manobras militares conjuntas de Grécia, Chipre, Itália e França no Mediterrâneo oriental

Grécia, França, Itália e Chipre participam de quarta-feira a sexta-feira em manobras militares conjuntas ao sul de Creta, no Mediterrâneo oriental, onde recentemente aumentaram as tensões entre Atenas e Ancara, informaram fontes do ministério grego da Defesa.

"Chipre, Grécia, França e Itália concordaram em mobilizar uma presença conjunta no Mediterrâneo oriental dentro da Iniciativa Quadripartite de Cooperação (SQAD)", afirma um comunicado do ministério.

Os exercícios acontecerão entre 26 e 28 de agosto no sul de Creta e do Chipre.

A descoberta nos últimos anos de importantes reservas de gás no Mediterrâneo oriental provoca uma grande tensão entre Turquia e Grécia, que disputam algumas zonas marítimas.

Desde 10 de agosto, a Turquia mantém o navio sísmico "Oruç Reis" e forças navais na região, o que provocou a irritação da Grécia, que enviou navios para a região.